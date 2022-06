Het hoogspanningsnet in Limburg en Noord-Brabant zit "nagenoeg aan de maximale capaciteit". Dat schrijft Rob Jetten (Klimaat en Energie) woensdag in een brief aan de Tweede Kamer. Daardoor kunnen nieuwe bedrijven voorlopig niet worden aangesloten op het elektriciteitsnet van TenneT. De provincies noemen de beslissing "onacceptabel".

Tot wanneer de stop gaat duren is nog niet duidelijk. Voor huishoudens "zijn er vooralsnog geen gevolgen", aldus Jetten.

De laatste maanden is er in Noord-Brabant en Limburg voor ruim 800 megawatt aan nieuwe verzoeken bijgekomen. Dat is volgens Jetten vergelijkbaar met vier keer het vermogen van de stad Den Bosch.

Jetten spreekt van "erg spijtig nieuws" met grote gevolgen. Ook bedrijven die meer stroom willen gebruiken, kunnen dat in deze regio's voorlopig niet doen.

Rekenkamer noemt de situatie zorgelijk

Algemene Rekenkamer riep het kabinet in mei al op om duidelijke keuzes te maken over de capaciteit van het elektriciteitsnet. Volgens de instantie zal het klimaatdoel om in 2030 55 procent minder CO2 uit te stoten anders onhaalbaar worden. In het beleid is de afgelopen drie jaar weinig rekening gehouden met de gevolgen van de transitie van fossiele energie naar groene energie.

De provincies Limburg en Noord-Brabant reageren in een persbericht op de energiestop en noemen het "onaanvaardbaar en onacceptabel". Volgens de provincies zal de impact enorm zijn. "Hoewel woningbouw voorlopig niet geraakt lijkt te worden door het capaciteitstekort op het netwerk, kunnen voorzieningen die een grote aansluiting nodig hebben (zoals supermarkten, zwembaden of scholen) niet meer aangesloten worden voor de levering van elektriciteit waardoor een verslechtering van de woonomgeving dreigt."

Onderzoek naar gebrek

Er waren al eerder problemen op het stroomnet, bijvoorbeeld in Amsterdam, maar niet eerder was zo'n grote ingreep nodig. In zijn brief vermeldt Jetten dat dit probleem ook op het regionaal elektriciteitsnet speelt. Zorgen gaan vooral om energie die wordt opgewekt door windmolens en zonnepanelen. De 'verstoppingen' vormen dus ook een mogelijk probleem voor de transitie naar groene energie.

TenneT gaat de komende tijd in gesprek met bedrijven die bereid zijn "om tegen een vergoeding de belasting van het net op piekmomenten te beperken". Er loopt momenteel een onderzoek naar het gebrek aan ruimte voor toevoer van stroom, en TenneT laat ook de verstopping aan de afnamekant onderzoeken. De onderzoeken moeten in december klaar zijn.

De provincies Noord-Brabant en Limburg zeggen in hun persbericht zo snel mogelijk tot een oplossing te willen komen, voor meer en slimmere capaciteit op het elektriciteitsnetwerk.