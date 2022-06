Het hoogspanningsnet in Limburg en Noord-Brabant zit "nagenoeg aan de maximale capaciteit", dat zegt Rob Jetten (Klimaat en Energie) woensdag tegen de Tweede Kamer. Nieuwe bedrijven kunnen hierdoor voor zowel opwekking als afname van elektriciteit voorlopig niet meer worden aangesloten op het elektriciteitsnet van TenneT.

Volgens een woordvoerder is het nog onduidelijk hoe lang de stop zal duren. Voor huishoudens "zijn er vooralsnog geen gevolgen", aldus de bewindsman.

De laatste maanden is er in Noord-Brabant en Limburg voor ruim 800 megawatt aan nieuwe verzoeken bijgekomen, zo schrijft Jetten in een brief naar de Tweede Kamer. "Dit is vergelijkbaar met vier keer het vermogen van de stad 's-Hertogenbosch".

Dit komt onder meer door de "de snelle ontwikkeling van het aantal warmtepompen, laadpalen, nieuwe bedrijven en de verduurzamingsinitiatieven". Hierdoor wordt de grenzen aan de capaciteit op het elektriciteitsnetwerk op veel plekken bereikt. Steeds meer mensen krijgen dus te horen dat er geen aansluiting meer mogelijk is.

Rekenkamer noemt de situatie zorgelijk

Woensdag riep de Algemene Rekenkamer het kabinet op om duidelijke keuzes te maken over de capaciteit van het elektriciteitsnet. Volgens de instantie zal het klimaatdoel om in 2030 55 procent minder CO2 uit te stoten anders onhaalbaar worden.

De toenemende drukte op het net wordt grotendeels veroorzaakt door het toenemende energiegebruik. Zo rijden mensen vaker elektrisch en kiezen steeds meer huishoudens voor warmtepompen. Volgens de Rekenkamer is in het beleid de afgelopen drie jaar weinig rekening gehouden met de gevolgen van de transitie van fossiele energie naar groene energie.