De Europese Centrale Bank (ECB) vergadert woensdag en donderdag in Amsterdam. Hoog op de agenda staat het rentebeleid. Veel analisten, maar zeker ook consumenten, hopen dat de toezichthouder eindelijk met een renteverhoging komt. Komt die er inderdaad? En waarom is dit zo belangrijk?

Over welke rente hebben we het eigenlijk?

Het gaat om de depositorente van de ECB. Dat is de rente die banken, bijvoorbeeld Rabobank of ING, krijgen als ze voor korte tijd geld bij de ECB willen stallen. Overigens is 'krijgen' niet het juiste woord, want sinds 2014 is die rente negatief. Sinds september 2019 gaat het om een tarief van -0,5 procent. Dit wil zeggen dat banken rente moeten betalen als ze geld bij de ECB willen stallen.

Waarom is die rente zo belangrijk?

Omdat het mede bepaalt welke rentetarieven de banken zelf hanteren voor hun klanten. Dan kan het bijvoorbeeld gaan om de rente die je krijgt op je spaargeld. Zo moeten Nederlanders die meer dan 100.000 euro spaargeld hebben, daar sinds enige tijd geld voor betalen bij de meeste banken. Ook kan het rentebeleid van invloed zijn op de torenhoge inflatie, waar we al maanden mee te maken hebben. Daarover later meer.

Gaat de rente inderdaad omhoog?

Dat is niet zeker, maar veel analisten verwachten wel dat de ECB donderdag bekendmaakt dat ze hun depositorente gaan aanpassen. Vermoedelijk gaat het om een kleine stap, waarbij het huidige tarief van -0,5 procent wijzigt naar -0,25 procent.

Die verhoging gaat vermoedelijk niet meteen in, maar pas volgende maand. In september zou er dan mogelijk een nieuwe verhoging van eveneens 0,25 procent bovenop komen. Daarmee zou voor het eerst in acht jaar geen sprake meer zijn van een negatieve rente.

Als de ECB de rente inderdaad verhoogt, waarom doen ze dat dan?

Belangrijkste reden is de eerder genoemde inflatie. De prijzen voor producten en diensten lopen al geruime tijd hard op. Dat begon al in het najaar, toen de prijzen voor gas ineens de hoogte in schoten. Ook de prijs voor olie, en dus voor benzine en diesel, ging flink de hoogte in. En omdat je voor heel veel goederen energie nodig hebt om het te maken en te vervoeren, gingen de prijzen daarvan ook omhoog.

Zo bedroeg de inflatie in Nederland vorige maand 10,2 procent. De twee maanden ervoor schommelde de inflatie ook rond dat percentage, terwijl elders in Europa de prijzen eveneens hard oplopen. Een langdurige hoge inflatie is schadelijk voor de economie en kan veel huishoudens in financiële problemen brengen.

De ECB kan daar iets aan doen door de rente te verhogen. Zoals eerder gezegd, zorgt dit ervoor dat banken de rente op spaargeld verhogen. Consumenten gaan dan meer sparen en minder uitgeven, is de gedachte. Daardoor is er minder vraag naar goederen en diensten en dit betekent vaak dat prijzen dalen, of in ieder geval minder hard stijgen.

Andere centrale banken hebben hun rente eerder al verhoogd, waarom heeft de ECB dat nog niet gedaan?

Aanvankelijk zag de ECB het niet zitten om al dit jaar de rente te verhogen. Dit omdat ze van mening was dat de hoge inflatie vrij snel zou afzwakken en al vroeg in dit jaar weer terug zou gaan naar normale niveaus van enkele procenten. Die voorspelling kwam niet uit, mede doordat Rusland besloot om Oekraïne binnen te vallen, met alle gevolgen van dien voor de prijzen en beschikbaarheid van onder meer gas en graan.

ECB-volgers uitten kritiek op het beleid van de toezichthouder en vinden dat een renteverhoging al eerder had moeten plaatsvinden. Dit in navolging van bijvoorbeeld de Fed in de Verenigde Staten, of de Britse centrale bank, die eerder al besloten hun rentes te verhogen.

De ECB hield vast aan haar visie dat de hoge inflatie tijdelijk zou zijn. Daarover is waarschijnlijk de afgelopen tijd twijfel gekomen bij het bestuur, waardoor een verhoging nu vermoedelijk wel op tafel ligt in Amsterdam.

Zorgt de hogere rente dat alles minder duur wordt?

Als er inderdaad een renteverhoging komt, moeten we ons niet meteen rijk rekenen. De rente van de ECB is slechts één van de factoren die bepaalt wat er moet de prijzen in bijvoorbeeld de supermarkt of aan de pomp gebeurt. Tekorten aan basisvoedsel zoals rijst, zuivel of vlees, lonen die omhooggaan vanwege personeelstekorten, schaarste aan olie en gas, problemen in de wereldwijde logistiek, de oorlog in Oekraïne, het zijn allemaal factoren die ook van invloed zijn op de prijzen. Toch kan een renteverhoging wel degelijk de inflatie wat temperen doordat we meer gaan sparen.

Wat als ze de rente niet verhogen?

Dan is de kans groter dat we langer met sterk oplopende prijzen te maken krijgen. De rente is een van de weinige middelen die de ECB heeft om de inflatie te beteugelen en dat middel zou dan voorlopig in de kast blijven liggen. Wel heeft ECB-president Christine Lagarde vorige maand gezegd dat ze in juli mogelijk de rente verhoogt, met een tweede verhoging later in het derde kwartaal. Dus als er morgen in Amsterdam geen rentenieuws komt, komt het waarschijnlijk later dit jaar alsnog.