Stakingen van luchtvaartpersoneel in Italië hebben ook in de rest van Europa voor uitval van vluchten gezorgd. Ook op Schiphol zorgde de staking woensdag voor onrust doordat meerdere vluchten van KLM en easyJet werden geannuleerd. Passagiers werden omgeboekt.

Er vonden woensdag meerdere stakingen tegelijkertijd plaats, melden Italiaanse media. De luchtverkeersleiding voerde actie, maar ook piloten en cabinepersoneel van budgetmaatschappijen Volotea, easyJet en Ryanair in Italië legden het werk neer. Het personeel wil meer loon wil en betere regelingen rond bijvoorbeeld het aanvragen van verlof.

De totale impact van de staking is nog niet duidelijk. Het aantal annuleringen op Milaan, een groot knooppunt, kwam volgens Italiaanse media op een bepaald moment uit op minstens 230.

De luchtverkeersleiding werd niet helemaal platgelegd. Daardoor werd een deel van de vluchten wel volgens het normale schema door het luchtruim geleid.

Reizigers die van of naar Italië vliegen, wordt aangeraden hun actuele vluchtinformatie goed in de gaten te houden.

In april zorgde een staking van het grondpersoneel van KLM voor chaos op Schiphol. Reizigers moesten rekening houden met grote drukte en lange wachttijden. Het grondpersoneel was ontevreden over de arbeidsomstandigheden en de werkdruk. Later bereikten vakbond FNV en de luchthaven een akkoord over betere voorwaarden en voorkwamen zo dat er meer stakingen volgden.