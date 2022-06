Consumenten zullen ruim een derde minder vlees kopen als de prijzen stijgen en zij in de supermarkt informatie krijgen over de milieuschade van vleesproductie. Dat blijkt donderdag uit onderzoek van het RIVM en de Vrije Universiteit Amsterdam (VU), dat is gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift BMC Public Health.

De onderzoekers lieten vijfhonderd deelnemers hun wekelijkse boodschappen doen in een virtuele supermarkt. Dat is een programma waarbij het voor een persoon lijkt alsof hij of zij boodschappen doet in een echte supermarkt.

De 'klanten' moesten inkopen doen voor het hele gezin voor zeven dagen. De situatie in de supermarkt veranderde voor sommige deelnemers. Zo kregen sommigen te maken met vlees dat 30 procent duurder was, informatie over de milieuschade van vleesproductie of een combinatie van beide.

Deelnemers die zowel een prijsverhoging op vlees als informatie over de milieuschade kregen, kochten 386 gram minder vlees per huishouden per week. Dat komt neer op zo'n 36 procent.

De andere groepen kochten een klein beetje minder of nauwelijks minder, schrijven de onderzoekers. Mensen die alleen een hogere prijs kregen te zien, kochten 144 gram minder. Alleen voorlichting over de milieuschade had geen effect.

Sinds 2020 zijn Nederlanders minder vlees gaan eten, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Van de achttienplussers zegt 45 procent hooguit vier dagen in de week vlees te eten, 5 procent zegt het nooit te eten. 30 procent eet vijf of zes dagen per week vlees. Volgens een consumptiesocioloog is die daling voornamelijk veroorzaakt doordat de horeca in 2020 vanwege de coronamaatregelen gedeeltelijk dicht was.