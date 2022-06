Werkgevers zijn steeds vaker bereid te investeren in hun werknemers, onder meer via flinke loonsverhogingen en meer zeggenschap. De FNV is dan ook van plan om in het komend cao-seizoen een forse looneis neer te leggen. "Steeds meer bedrijven zien het licht, er is sprake van een kentering. Dat hebben we onlangs teruggezien op Schiphol, in het primair onderwijs en in de zorg", zegt vicevoorzitter Zakaria Boufangacha.

Met name het Schiphol-akkoord toont aan dat de trend is gekeerd, meent Boufangacha. "Daaruit blijkt dat er wel degelijk geïnvesteerd kan worden in werknemers. De lonen gaan flink omhoog, terwijl er vooral sprake was van een verslaving aan goedkope krachten, zoals bij de beveiligers."

Zo willen Schiphol en de vakbonden vijfhonderd extra beveiligers aantrekken om te voorkomen dat er deze zomer chaos ontstaat op de luchthaven. De partijen gaan de werknemers werven vanuit andere sectoren door de arbeidsvoorwaarden aantrekkelijker te maken. Ook zal er alles aan gedaan worden om de doorstroming binnen Schiphol te verbeteren.

De beveiligers, schoonmakers en het personeel van de bagage-afhandeling, check-inbalies en het besloten busvervoer krijgen vanaf 1 juni een zomertoeslag van 5,25 euro per gewerkt uur. De toeslag geldt tot maandag 5 september en met terugwerkende kracht voor de twee weken in de meivakantie.

Boufangacha verwijst daarnaast naar de cao die is afgesloten voor slijterijketen Gall & Gall. "Daar hebben we weer een cao afgesloten, terwijl er eerder sprake was van een arbeidsvoorwaardenreglement. Werkgevers komen niet meer weg met goedkope banen en dat heeft onder meer te maken met de hoge inflatie."

Gemiddelde loonstijging komt uit op 2,79 procent

In de 142 cao's voor 1,6 miljoen werknemers die de FNV in de afgelopen zes maanden heeft afgesloten, kwam de gemiddelde loonstijging uit op 2,79 procent. Dat is ver beneden het niveau van de inflatie, die vorige maand uitkwam op 10,2 procent. "Er is dan ook nog veel werk aan de winkel. Veel bedrijven en sectoren zullen daarom moeten meegaan in de race naar boven. De loonstijging wordt nu helemaal opgegeten door de inflatie, terwijl er genoeg geld is om werknemers te compenseren", zegt Boufangacha.

Uit cijfers van werkgeversvereniging AWVN blijkt dat de loonstijgingen sinds het begin van dit jaar oplopen. In de cao's die vorige maand zijn afgesloten, ligt de gemiddelde loonsverhoging op 3,8 procent. Daarmee zet de trend naar boven door. "Maar dan nog is er geen sprake van een loongolf. Hoewel ik wel verwacht dat de lonen verder zullen stijgen dit jaar. Wij komen op Prinsjesdag in ieder geval met een forse looneis", zegt Boufangacha.

Verder zijn er de afgelopen zes maanden bij 43 procent van de cao's afspraken over zekerheid gemaakt, waarbij uitzendkrachten en flexwerkers in vaste dienst komen. In de afvalbranche is de vaste baan nu bijvoorbeeld de norm en krijgen dan ook vierhonderd uitzendkrachten een vaste baan. "Maar we zien nog steeds niet dat werkgevers massaal overgaan tot vaste contracten, terwijl verschillende sectoren een groot tekort aan personeel hebben", aldus Boufangacha.