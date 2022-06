Het aantal hypotheekaanvragen van huizenkopers tot 35 jaar is in de eerste vijf maanden van dit jaar met 17 procent gestegen ten opzichte van de laatste vijf maanden van vorig jaar. Dat concludeert De Hypotheker donderdag op basis van eigen cijfers. Dat is een duidelijke verandering ten opzichte van eerdere periodes, toen het aantal aanvragen in deze leeftijdsgroep juist flink daalde.

Het wordt voor jonge huizenkopers eenvoudiger om een woning te kopen nu de huizenmarkt iets lijkt af te koelen. Dat is niet alleen het geval buiten de Randstad. Ook daarbinnen zien we een stijging van het aantal jonge kopers. Zo nam het aantal hypotheekaanvragen van jongeren in Zuid-Holland met 24 procent toe en in de provincie Utrecht met 21 procent.

Het totale aantal hypotheekaanvragen voor de aankoop van een woning is ook gestegen. Ook dit heeft te maken met de afkoelende huizenmarkt, concludeert De Hypotheker. De huizenprijzen zijn nu 2 procent lager dan eind 2021.

Een andere oorzaak van het toenemende aantal aanvragen is de stijging van de hypotheekrente. Die is ten opzichte van januari met bijna 2 procent gestegen. Huizenkopers kunnen daardoor minder lenen, maar het betekent ook dat starters minder concurrentie hebben.

Een derde oorzaak die de hypotheekadviseur noemt, is de huidige arbeidsmarkt. Jonge huizenkopers kunnen gemakkelijker een baan vinden, wat de kans op een betaalbare woning groter maakt.