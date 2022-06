De armste Nederlandse huishoudens geven door de hoge inflatie maandelijks bijna 9 procent meer uit dan zeven jaar geleden, berekende de economische organisatie OESO woensdag. Dat is het hoogste percentage van alle OESO-landen. Zo'n 8 procentpunt daarvan is het gevolg van de gestegen energieprijzen, de rest komt door dure voeding.

De OESO keek telkens naar extra uitgaven voor zowel de armste als de rijkste 20 procent van de bevolking en vergeleek die cijfers met de uitgaven in 2015. De rijkste Nederlanders betalen nu 6 procent meer dan in 2015, waarvan 5 procentpunt voor energie.

Met die cijfers torent Nederland ver boven de andere OESO-landen uit. Polen komt met meer dan 7 procent voor de armste inwoners en rond 5 procent voor de rijksten op de tweede plaats. Ongeveer twee derde is het gevolg van dure energie. In Frankrijk betalen de armsten 2 procent meer en de rijksten 1,5 procent meer.

Dat Nederland op dit vlak koploper is, heeft mogelijk te maken met de hoge belastingen op energie in ons land. In vergelijking met de buurlanden zijn de belastingen op brandstof, elektriciteit en gas in Nederland erg hoog. De belasting op brandstof is in april verlaagd, maar dat heeft niet kunnen verhinderen dat de benzineprijs woensdag alweer een record heeft gebroken. De btw op elektriciteit en gas gaat in juli omlaag van 21 naar 9 procent.

De OESO doet woensdag ook een voorspelling over de Nederlandse economie in de komende jaren. De verwachting is dat de economie in 2022 met 2,9 procent zal groeien en dat die groei in 2023 afzwakt naar 1,1 procent. Dat is fors minder dan de 5 procent groei in 2021. De inflatie zou voor het volledige jaar uitkomen op 9,2 procent. Donderdag komt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) met inflatiecijfers voor mei.

De OESO raadt het nieuwe Nederlandse kabinet aan om via fiscale maatregelen de armste huishoudens te ondersteunen en haast te maken met de groene transitie om minder afhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen.

De wereldeconomie groeit volgens de organisatie met 3 procent in 2022 en 2,8 procent in 2023.