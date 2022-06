Zo'n 13.200 Oekraïense vluchtelingen zijn aan het werk in ons land, meldt uitvoeringsinstantie UWV op basis van meldingen van werkgevers. Dat is 21,2 procent van de iets meer dan 62.000 geregistreerde Oekraïense vluchtelingen in Nederland. De meeste Oekraïense vluchtelingen zijn aan het werk in de horeca of via een uitzendbureau.

Werkgevers moeten het sinds 1 april melden bij het UWV als ze een Oekraïense vluchteling in dienst nemen. Tussen april en mei kwamen er 4.300 meldingen binnen en van begin mei tot nu vonden nog eens 8.900 vluchtelingen werk.

Net niet de helft van de Oekraïners heeft werk gevonden via een uitzendbureau, bijvoorbeeld als schoonmaker of productiemedewerker. De horeca komt op de tweede plaats met 11 procent van de banen voor Oekraïense vluchtelingen. Ze werken vooral in de regio Amsterdam.

In principe moeten werkgevers een tewerkstellingsvergunning aanvragen als ze een vluchteling in dienst willen nemen, maar de Europese Unie heeft voor Oekraïense vluchtelingen een uitzondering ingesteld. Het komende jaar mogen zij meteen aan het werk, zonder veel administratie.