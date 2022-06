Het aantal nieuwe vacatures is in 2021 sterk toegenomen, blijkt woensdag uit cijfers van het CBS over de arbeidsmarkt. Die toename was in alle beroepsgroepen zichtbaar, maar vooral in de horeca ontstond vorig jaar meer vraag naar personeel.

Tijdens de coronacrisis kreeg de arbeidsmarkt de nodige klappen, waardoor het aantal nieuwe vacatures in 2020 in alle beroepsklassen afnam. Vorig jaar krabbelde de economie weer op. Het aantal ontstane vacatures nam met 400.000 toe tot 1,4 miljoen, het grootste aantal sinds het CBS begon met deze meting.

Vooral in de horeca werd volop gezocht naar personeel. Niet alleen de vraag naar koks, barpersoneel en keukenhulpen groeide; er was bij hotels, kroegen en restaurants ook meer vraag naar administratieve beroepen. Horecabedrijven hadden vorig jaar 15.600 vacatures voor dergelijke beroepen. Dat is 9.100 meer dan het jaar ervoor.

Ook bedrijven in de detailhandel zochten in 2021 vaker naar personeel. Met 73.100 vacatures was er vooral behoefte aan commerciële medewerkers. Dat aantal is een stuk groter dan een jaar eerder, toen er 60.200 vacatures uitstonden.