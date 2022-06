Buitenlandse toeristen mogen na een periode van twee jaar vanaf 10 juni Japan weer in. Wel zijn daar strenge voorwaarden aan verbonden. Zo mag je alleen het land in als je je continu laat begeleiden door een gids, meldt het Japanse bureau voor toerisme.

Het Aziatische land kende tijdens de coronacrisis een van de strengste lockdowns, met strenge eisen voor wie het land in wilde. Nu de pandemie voorbij lijkt, wil het land het toerisme weer aanwakkeren door inreisregels te versoepelen.

Echt soepel kun je de regels niet noemen. Wie in het land wil reizen, mag dat voorlopig alleen maar doen met een georganiseerde reis, waarbij continu een gids aanwezig is. Zelfstandig door het land reizen met bijvoorbeeld een rugzak zit er nog niet in.

De Japanse gids moet onder meer controleren of de reizigers wel een mondkapje dragen. Niet alleen in gebouwen of de toerbus, maar ook in de buitenlucht moeten de reizigers soms hun mondmasker op houden. Daarnaast zijn toeristen verplicht om een verzekering af te sluiten die medische kosten dekt. Op een later moment gaat Japan de regels waarschijnlijk versoepelen.

In 2019, het laatste jaar voor de pandemie, kwamen er 31,9 miljoen buitenlandse toeristen naar Japan. Daarmee verdiende het land 4,81 biljoen yen (zo'n 34 miljard euro).