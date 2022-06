Oekraïense boeren hebben in mei 80 procent meer producten geëxporteerd naar het buitenland dan een maand eerder, meldt het Oekraïense ministerie van Landbouw dinsdag. De export staat nog niet op hetzelfde peil als een jaar geleden. Mais werd het meest uitgevoerd, zonnebloemolie komt op de tweede plaats.

In totaal voerde Oekraïne afgelopen maand 1,7 miljoen ton aan landbouwproducten uit naar andere landen. Mais was goed voor 959.000 ton, terwijl er 202.650 ton zonnebloemolie naar het buitenland ging.

Dat is fors minder dan de 2,2 miljoen ton graan en de 501.800 ton zonnebloemolie in mei vorig jaar. De totale export is wel bijna dubbel zoveel als in april dit jaar.

Oekraïne is wereldwijd een belangrijke producent van grondstoffen voor voeding. Voor Rusland het land binnenviel, voerde Oekraïne meer dan 6 miljoen ton graan per maand uit. Dat is ondertussen teruggevallen tot 1 miljoen ton.

De voedseltekorten als gevolg van de oorlog in Oekraïne zijn ook voelbaar in de Nederlandse supermarkten. Voeding is in het algemeen fors duurder geworden, maar tussen maart en mei was er in sommige supermarkten geen zonnebloemolie te vinden.

Ondertussen zijn de meeste schappen weer aangevuld. Wel betalen we volgens de laatste berichten twee keer zoveel voor een fles.