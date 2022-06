Er waren in mei 61 procent meer startende bedrijven in de horeca dan in dezelfde maand vorig jaar. Die stijging is bijna volledig toe te schrijven aan de eventcatering, meldt de Kamer van Koophandel (KVK) woensdag. Volgens hoogleraar Erik Stam heeft dat alles te maken met het wegvallen van de coronamaatregelen.

Nu het festivalseizoen weer voor de deur staat en Nederlanders twee jaar aan geannuleerde feestjes inhalen, zijn het topdagen voor cateringbedrijven. Dat is ook te merken aan het aantal starters in die branche. In mei waren er 61 procent meer starters in de horeca dan in mei vorig jaar. De overgrote meerderheid daarvan zit in de eventcatering, aldus de KVK.

Tot die categorie behoren onder meer zelfstandige koks en barista's, maar ook cateringbedrijven. "De versnelde groei van het aantal starters in de cateringbranche loopt samen met de start van het festivalseizoen en de inhaalslag van allerlei feesten en partijen", zegt Erik Stam, hoogleraar Ondernemen aan de Utrecht University School of Economics.

Maar ook in de zorg waren er 67 procent meer startende bedrijven dan een jaar geleden. Dat komt volgens Stam niet doordat er plots meer vraag is, maar doordat er meer zorgmedewerkers in loondienst aan de slag gaan als zzp'er.

Ondernemers zijn na corona bezig met toekomst

Tegelijkertijd waren er in beide sectoren ook meer stoppers: 35 procent meer in de horeca en 41 procent meer in de zorg. Het KVK vermoedt dat bestaande ondernemers na de coronacrisis, die in een aantal sectoren tot hogere schulden heeft geleid, zijn gaan nadenken over de toekomst van hun bedrijf en of ze nog verder kunnen.

"Dat het aantal faillissementen klein blijft en het aantal vrijwillige stoppers al drie maanden stijgt, zou erop kunnen wijzen dat meer ondernemers hun bedrijf stopzetten om het niet tot een faillissement te laten komen", zegt een woordvoerder van de KVK.

In totaal werden er in mei 21.435 nieuwe bedrijven opgericht, 16 procent meer dan in mei 2021. Daarnaast zetten 10.021 ondernemers hun bedrijf stop. Dat zijn er 32 procent meer dan vorig jaar. Ons land telt nu 2,2 miljoen bedrijven.