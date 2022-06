Fastfoodketen KFC is als gevolg van een slatekort gedwongen het menu te wijzigen. Klanten krijgen in een aantal restaurants in Australië bij een kipburger een mix van sla en kool, terwijl normaal gesproken alleen ijsbergsla wordt gebruikt.

Overstromingen in de Australische provincies New South Wales en Queensland hebben tot een tekort aan sla geleid, waardoor een krop ijsbergsla in Sydney en Melbourne momenteel omgerekend zo'n 7,50 euro kost. Dat was een tijdje geleden nog geen 2 euro.

De overstromingen in het oosten van het land zijn niet de enige oorzaak dat de kosten van de ijsbergsla omhoog schieten. Experts wijzen ook op de Russische invasie van Oekraïne, die de prijs van kunstmest en brandstof heeft opgedreven. Eerder dit jaar moest KFC zijn menu in Australië ook al aanpassen, vanwege een gebrek aan kip dat te wijten was aan een personeelstekort bij leveranciers als gevolg van de coronapandemie.

"We werken aan een oplossing", belooft het fastfoodrestaurant op de website. "Maar de verwachting is dat er de komende dagen nog tekorten zullen zijn." Voor ontevreden klanten is er wel een oplossing: "Je kunt je bestelling gewoon aanpassen. Dan bestel je een burger zonder sla."