Het kabinet moet de gasopslagen voor komende winter niet voor 80 maar voor 100 procent vullen en zou daarbij ook moeten kijken naar gas uit het Groningenveld, stelt de Mijnraad in een advies aan het kabinet. Het adviesorgaan vindt ook dat Groningers hierop moeten worden voorbereid.

De gasopslagen in Nederland zijn momenteel maar voor zo'n 40 procent gevuld. Volgens de huidige plannen moet dat de komende maanden oplopen naar 80 procent, om de winter goed te kunnen doorkomen. De Mijnraad vindt echter dat de opslagen voor 100 procent gevuld moeten worden.

In het verleden haalde Nederland veel gas uit Rusland, maar die toevoer is onzekerder geworden door de oorlog in Oekraïne en het recente besluit van Rusland om niet meer te leveren aan de Nederlandse gashandelaar GasTerra.

Gas uit Groningen kan daarvoor een alternatief zijn, maar de gaswinning in die regio wordt op dit moment juist afgebouwd, omdat ze veel schade aan huizen heeft veroorzaakt. Het heropstarten van de gaswinning ligt daardoor erg gevoelig en het kabinet ziet het daarom niet zitten. Zo heeft premier Mark Rutte onlangs tijdens een bezoek aan Groningen gezegd dat hij niet van plan is om extra gas uit de Groningse grond te halen, tenzij het écht niet anders kan.

'Kabinet moet noodscenario transparant, open en tijdig delen'

De Mijnraad vindt dat extra gaswinning in Groningen een optie moet blijven. Het kabinet moet "de inzet van het Groningenveld als noodscenario transparant, open en tijdig met de Groningse en Nederlandse bevolking delen", schrijft de raad in een adviesbrief. Dat is volgens het onafhankelijke adviesorgaan essentieel voor draagvlak onder de bevolking.

Het Staatstoezicht op de Mijnen stelde in maart dit jaar dat gaswinning in Groningen nog altijd risico's met zich meebrengt voor bewoners in het gebied. "Pas als de gaswinning is afgebouwd en de huizen die dat nodig hebben versterkt zijn, is het in Groningen even veilig als in de rest van Nederland", zei de toezichthouder toen.