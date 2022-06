Het Europees Parlement en de Europese Raad hebben een akkoord bereikt over eerlijke minimumlonen in de EU. De lidstaten moeten voortaan nagaan of hun minimumloon niet achterblijft bij de gemiddelde lonen. Het minimum moet iedere twee jaar worden aangepast.

EU-landen gaan zelf over de hoogte van het minimumloon en dat loopt nogal uiteen. Zo hebben sommige werkenden moeite om rond te komen nu de stookkosten stijgen en de boodschappen duurder worden. Nederland heeft al een verhoging aangekondigd en Duitsland deed dat onlangs ook.

Maar uit het principeakkoord dat onderhandelaars van het Europees Parlement en van de regeringen van de EU-landen hebben bereikt, vloeit voort dat het nog een stuk hoger moet, zegt Europarlementariër Agnes Jongerius. De PvdA'er vertegenwoordigde het parlement bij het overleg.

Jongerius spreekt van "een duidelijk signaal dat we in Nederland moeten verhogen naar 14 euro", omdat het minimumloon minstens de helft van het gemiddelde brutoloon en 60 procent van het mediane brutoloon zou moeten bedragen. Lidstaten zouden in het vervolg ook de koopkracht moeten meewegen.

De FNV is tevreden met het akkoord. "Wij strijden al ruim vier jaar voor verhoging van het minimumloon. Het kabinet moet het minimumloon nu in één klap verhogen naar 14 euro. Niet in ministapjes. En de uitkeringen moeten daaraan gekoppeld blijven", stelt bestuurslid Petra Bolster.

Volgens de vakbond is het huidige uurloon van 10,48 euro te laag om fatsoenlijk van rond te kunnen komen. "Zeker nu de inflatie zo enorm stijgt en boodschappen, gas en benzine onbetaalbaar worden, is het gat dat veel werkenden hebben aan het einde van de maand alleen nog maar groter geworden", zegt Bolster.