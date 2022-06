Miljardair Elon Musk zegt de overname van Twitter stop te zetten als hij geen aanvullende informatie van het bedrijf krijgt. Het gaat om cijfers over hoeveel nepaccounts het socialemedia-platform heeft.

Musk kondigde eerder dit jaar aan dat hij Twitter wil kopen, voor zo'n 44 miljard dollar (41 miljard euro). Maar in een brief aan het bedrijf eisen de advocaten van de Tesla-topman nu dat Twitter extra informatie aanlevert over het werkelijke aantal gebruikers. Doen ze dat niet, dan gaat de deal niet door, dreigt hij.

Vorige maand kwam nieuwsdienst Reuters met het bericht dat zo'n 5 procent van de 226 miljoen dagelijkse gebruikers op Twitter bestaat uit nep- of spamaccounts. Musk zei toen dat hij het overnameproces tijdelijk stopzette, totdat hij meer informatie van Twitter zou ontvangen over deze accounts.

Die cijfers zijn nog altijd niet binnen, zegt Musk, waardoor hij nu dreigt de overname definitief stop te zetten. Volgens de flamboyante ondernemer staat in de overname-overeenkomst dat Twitter die data moet aanleveren. Zo niet, dan behoudt hij zich het recht voor om de overnamedeal te beëindigen, stellen zijn juristen.

Het is de vraag hoe serieus het dreigement van de rijkste persoon op aarde is. Volgens Twitter is er geen juridische grond om de overname stop te zetten, ook als de door Musk gevraagde informatie niet geleverd wordt. Dat meldde de Amerikaanse nieuwsdienst Bloomberg eerder al. Sommige analisten denken dat de ondernemer op deze manier druk wil zetten om een lagere overnameprijs af te dwingen.