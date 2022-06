Autoverkopen in Rusland zijn volledig ingezakt sinds Rusland Oekraïne binnenviel eind februari. Vorige maand kochten Russen nog maar 24.628 auto's, wat 83,5 procent minder is dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat blijkt maandag uit cijfers van AEB, de vereniging van Europese bedrijven in Rusland.

Ook een maand eerder kochten Russen al fors minder auto's (-78,5 procent). Een oorzaak van de extreme dalingen noemt de AEB niet, maar waarschijnlijk speelt mee dat Russen voorzichtiger zijn met grote uitgaven door de onzekerheid over de oorlog in Oekraïne. Ook hebben veel westerse automerken besloten om uit Rusland te vertrekken, waaronder Audi en Jaguar.

Renault nam eveneens maatregelen. De Franse autofabrikant was tot voor kort de grootste aandeelhouder van het bedrijf achter het Russische merk Lada. Maar de Fransen hebben dat belang vorige maand verkocht aan de Russische overheid. Lada was overigens vorige maand goed voor bijna een kwart van alle verkochte auto's en was daarmee het populairste merk van het land.

Niet alleen de verkopen kelderden, ook de productiecijfers liepen hard terug, met 85,4 procent. Dit komt onder meer doordat het voor Russische autofabrieken moeilijker is om aan onderdelen te komen door internationale sancties. Daarom hebben Russische autoriteiten de eisen op het gebied van veiligheid en milieu versoepeld. Ook het vertrek van veel automerken speelt mee, evenals het feit dat de roebel in waarde is gedaald.

Experts verwachten dat de Russische economie dit jaar een flinke knauw krijgt door de invasie van Oekraïne en de internationale sancties. Volgens diverse kenners die nieuwsdienst Reuters vorige maand sprak, zou de economie in het land 7,6 procent kunnen krimpen dit jaar.