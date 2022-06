Reizigers van KLM die hun vlucht zaterdag geannuleerd zagen worden, krijgen binnen zeven dagen de extra gemaakte kosten voor bijvoorbeeld een overnachting terug. De luchtvaartmaatschappij vraagt reizigers die het betreft om zich bij KLM te melden.

Het bedrijf zegt de aanvragen van reizigers zo snel mogelijk in behandeling te nemen. "Daarbij kijken we per vlucht en per geval wat de omstandigheden van de annulering waren en volgen we de Europese richtlijnen", aldus de maatschappij.

"We kijken bijvoorbeeld naar de reden van annulering, duur van de vertraging en of wel of geen omboeking heeft plaatsgevonden." Verder kijkt de vliegmaatschappij naar extra kosten. "Iedereen die recht heeft op compensatie, compenseren wij en betalen wij binnen de hiervoor gestelde termijn van zeven dagen."

Reizigers kunnen extra kosten vergoed krijgen

Reizigers van wie een vlucht wordt geannuleerd, kunnen doorgaans kiezen uit een omboeking of geld terug. Als ze hun geld terug willen, moeten luchtvaartmaatschappijen dat binnen zeven dagen terugbetalen, wat KLM dus ook van plan is. Ook houdt het bedrijf rekening met passagiers die op doorreis waren en door de annulering een overstap hebben gemist.

Naast de kosten van een hotel kunnen gedupeerden maaltijden en versnaperingen vergoed krijgen, mits die kosten in redelijke verhouding tot de wachttijden staan. Volgens de algemeen geldende regels kunnen ook nog compensaties worden uitgekeerd. De vergoeding kan bij een langeafstandsvlucht oplopen tot 600 euro.

KLM greep zaterdag in omdat het zeer druk was op Schiphol. Daarbij kwam nog eens dat er maar één baan beschikbaar was door onderhoud en ongunstig weer. Hierdoor konden er minder vluchten vertrekken, waardoor het nóg drukker werd.

De luchtvaartmaatschappij besloot dan ook om tientallen toestellen zonder passagiers terug te laten vliegen naar Schiphol, omdat ze dacht dat de luchthaven die extra reizigers niet meer aankon. KLM spreekt van overmacht, ook omdat de beslissing om maar één baan open te houden niet van de vliegmaatschappij kwam, maar van de luchtverkeersleiding. Die vond dat nodig vanwege de veiligheid.

In totaal keerden 42 vliegtuigen zonder passagiers naar Schiphol terug. De maatschappij gaf geen aantallen van gedupeerde reizigers. Zij zijn met een latere vlucht naar de luchthaven gevlogen. Dat is doorgaans de eerstvolgende vlucht. Zondag zijn de vluchten weer volgens schema uitgevoerd.

Al wekenlang problemen op Schiphol

De luchthaven kampt al wekenlang met personeelstekorten, onder meer bij de beveiliging en de afhandelaars. Dit veroorzaakt dat passagiers in lange rijen terechtkomen. KLM kondigde vrijdag aan in het pinksterweekend tot vijftig vluchten per dag te annuleren om de situatie beheersbaar te houden. Op maandag staan nog geen annuleringen gepland, aldus KLM.

Volgens een woordvoerder van Schiphol is het maandag wederom "druk maar behapbaar". Dat werd ook gecommuniceerd tijdens het lange hemelvaartweekend, toen op zondag 29 mei ongeveer 190.000 passagiers vertrokken en arriveerden. Volgens de woordvoerder gaat het maandag om vergelijkbare passagiersaantallen. Ook de marechaussee zegt "geen gekke dingen" te hebben meegemaakt als gevolg van de drukte.