De Amerikaanse president Joe Biden wil dat de VS de komende jaren meer zonne-energie produceert. Om dit mogelijk te maken, wil Biden maatregelen nemen om de productie van zonnepanelen in de VS flink op te schroeven. Ook voert hij voorlopig geen importheffingen in op goedkope panelen uit Zuidoost-Azië. Dat meldt nieuwsdienst Reuters.

Volgens energieagentschap IEA is de VS een van de weinige landen waar de productie van zonne-energie vertraagt. Reden hiervan is dat in de VS vaak gebruik wordt gemaakt van goedkope panelen uit Azië.

De VS besloot enkele jaren geleden om invoerheffingen in te stellen op zonnepanelen uit China, omdat ze concurreren met Amerikaanse panelenproducenten. Ook dreigde de regering de afgelopen tijd met heffingen op panelen uit diverse Zuidoost-Aziatische landen, zoals Vietnam en Thailand. Het vermoeden bestaat dat China zijn panelen in die landen laat maken om zo de Amerikaanse invoertarieven te omzeilen.

De heffingen zijn gunstig voor Amerikaanse producenten van panelen. Maar voor ontwikkelaars van Amerikaanse zonneparken zijn de heffingen juist een probleem. De Aziatische panelen zijn door de heffingen immers fors duurder geworden. Veel projecten zijn daarom stopgezet.

Om de productie van zonne-energie toch weer op gang te krijgen, heeft Biden nu besloten de komende twee jaar geen invoertarieven te heffen op panelen uit Zuidoost-Aziatische landen. De heffingen op Chinese producten blijven wel overeind.

De president komt ook met plannen die moeten zorgen dat in de VS meer zonnepanelen worden gemaakt. De totale productiecapaciteit moet over twee jaar uitkomen op 22,5 gigawatt. De maatregel moet de energietransitie in het land minder afhankelijk maken van het buitenland.