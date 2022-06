KLM streeft ernaar om alle elders in Europa gestrande reizigers zondag weer op weg te helpen door een nieuwe vlucht voor ze te regelen. Of dat gaat lukken, durft de luchtvaartmaatschappij nog niet te zeggen. De eerste gedupeerden zijn alweer terug naar Nederland gevlogen, maar er wordt halverwege de dag nog gewerkt aan het omboeken van vluchten.

Zaterdag zag KLM zich genoodzaakt de vluchten te schrappen van passagiers in 42 vliegtuigen, die leeg vanuit Europese bestemmingen naar Schiphol vlogen.

Een woordvoerder legt uit dat de maatregel nodig was vanwege ongunstige weersomstandigheden en baanonderhoud. Daarnaast kampt Schiphol al een hele tijd met personeelstekorten bij bijvoorbeeld de afhandeling van bagage.

Die samenloop van omstandigheden zorgde er volgens de zegsman voor dat KLM moest ingrijpen.

Mogelijk duizenden reizigers gedupeerd

Hoeveel mensen door die stap geraakt werden, is onduidelijk. Mogelijk gaat het om duizenden reizigers. De maatschappij koos ervoor vluchten met veel transferpassagiers te schrappen. Het was bij de transferbalies op Schiphol namelijk erg druk. Met deze actie wilde KLM voorkomen dat er grote groepen reizigers op Schiphol zelf zouden stranden.

Veel mensen die daardoor ergens in Europa vast kwamen te zitten en niet meer naar Nederland konden, heeft KLM een hotel aangeboden. De woordvoerder benadrukt dat het afhangt van iemands situatie wat KLM wel en niet vergoedt.

Uren in de rij staan en pas laat in een hotel

Een Nederlandse die zaterdag in Stockholm strandde doordat haar vlucht naar Nederland werd geschrapt, vertelt dat ze in Zweden eerst uren in de rij moest staan. Daarna kreeg ze een hotel toegewezen. "Dat was een redelijk luxe conferentiehotel." Maar door al het gedoe kwam ze samen met andere gestrande reizigers pas 's avonds laat in het hotel aan. "Niemand had intussen iets kunnen eten."

Zondagochtend werden de eerste mensen vanuit Zweden op het vliegtuig gezet. Zelf kon ze terug met een vlucht die iets later op de ochtend zou vertrekken. "Wie naar welke vlucht is omgeboekt, lijkt volstrekt willekeurig."

Inmiddels draait de operatie op Schiphol weer, laat KLM weten. Er zijn nog wel meerdere vertragingen, maar vliegtuigen zouden vaak maar een half uur later vertrekken dan normaal. Dat wil niet zeggen dat het vluchtschema weer helemaal op orde is. KLM kondigde vrijdag al aan in het pinksterweekend tot vijftig vluchten per dag te schrappen om de situatie beheersbaar te houden.

Zondagochtend stonden er inderdaad diverse annuleringen op de vertrekborden. Het ging vooral om korte vluchten binnen Europa.