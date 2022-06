De KLM verwacht zondag "de operatie weer uit te kunnen voeren zoals eerder gepland". Zaterdag vloog de luchtvaartmaatschappij nog met lege vliegtuigen richting Schiphol vanuit Europese bestemmingen.

Zaterdag nam KLM deze maatregel omdat het te druk was op Schiphol. Door met name transferpassagiers niet mee te nemen, strandden die reizigers zaterdag niet op de overvolle luchthaven.

Hoewel KLM denkt dat ook zondag een drukke dag is op de luchthaven, is het niet de verwachting dat de maatregel nog eens moet worden genomen. De luchtvaartmaatschappij gaat er dan ook vanuit dat het een reguliere drukke zondag wordt.

Zaterdag schrapte KLM de vluchten van passagiers in 42 vliegtuigen, die leeg vanuit Europese bestemmingen naar Schiphol vlogen. Twaalf vluchten konden wel doorgaan met passagiers.

Volgens KLM was de maatregel nodig omdat er sprake was ongunstige weersomstandigheden en baanonderhoud. Dat zorgde zaterdag voor een domino-effect en voor verstoringen, meldde Schiphol eerder.

"Ongelofelijk vervelend", aldus chief operating officer van KLM René de Groot. "Ondanks de ingrepen die we eerder hebben gedaan om het weekend goed te laten verlopen, is het vandaag opnieuw een heel moeilijke dag geweest voor onze passagiers en medewerkers. We bieden onze excuses aan onze klanten aan voor het ongemak. We doen er alles aan om snel weer tot een maakbare operatie te komen."