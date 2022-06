KLM vliegt passagiers niet meer naar Schiphol vanaf Europese bestemmingen. Dat gebeurt vanwege de drukte op de luchthaven. De zogenoemde cityhoppers van de luchtvaartmaatschappij vliegen leeg terug naar Schiphol.

De maatregel is in elk geval de hele zaterdag van kracht. "Op zondag kijken we verder", aldus een woordvoerster.

Het is niet duidelijk hoeveel vluchten leeg naar Schiphol vliegen. Ook is niet bekend om hoeveel passagiers het gaat die hierdoor niet naar Schiphol kunnen vliegen. De passagiers die achterblijven op Europese bestemmingen moeten wachten totdat KLM een alternatieve vlucht voor ze heeft gevonden. Op z'n vroegst vliegen zij dan zondag naar Schiphol.

KLM spreekt daarnaast van "onvoorziene en acute omstandigheden die buiten onze macht liggen". Door ongunstige weersomstandigheden en baanonderhoud op Schiphol konden veel toestellen niet landen of vertrekken in Amsterdam.

"Dit betekent dat een groot aantal KLM-vluchten zaterdag vertraagd of zelfs geannuleerd is. Het aantal passagiers dat door deze externe invloeden niet heeft kunnen vertrekken uit Amsterdam, is hierdoor sterk toegenomen", aldus KLM.

Domino-effect op Schiphol

Schiphol zegt dat de maatregel losstaat van de drukte door passagiers die vertrekken vanaf de luchthaven. Door de ongunstige windrichting en beperkte baancapaciteit zijn er vertragingen ontstaan en vluchten geannuleerd. Dat heeft een domino-effect en zorgt voor verstoringen, aldus een woordvoerder.

Eerder meldde KLM dat het dit weekend tot vijftig vluchten per dag annuleert. Daarmee wil de luchtvaartmaatschappij bijdragen aan "een beheersbare situatie op de luchthaven en in de eigen operatie".

De extra maatregel moet ervoor zorgen dat gestrande passagiers zaterdag zoveel mogelijk alsnog kunnen vertrekken vanaf Schiphol. En ook dat KLM op zondag zoveel mogelijk vluchten kan uitvoeren. KLM stelt dat het "alles op alles zet om passagiers zo snel mogelijk een alternatieve vlucht aan te bieden".