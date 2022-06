KLM schrapt dit weekend vijftig vluchten per dag vanwege de drukte op luchthaven Schiphol. Dat heeft de luchtvaartmaatschappij vrijdag aangekondigd. Het is niet bekend om welke bestemmingen het gaat.

"Om bij te dragen aan een beheersbare situatie op de luchthaven en in de eigen operatie, ziet KLM zich genoodzaakt om een aantal acties in gang te zetten. Zo annuleert KLM voor het komende weekend proactief tot vijftig vluchten per dag. Passagiers op deze vluchten zijn uiteraard omgeboekt naar andere vluchten", aldus de luchtvaartmaatschappij.

Ook heeft KLM op bepaalde vluchten stoelen vrijgemaakt, zodat passagiers die hun vlucht of over overstap niet halen vanwege drukte op de luchthaven, op een later moment op de dag alsnog kunnen vertrekken.