Maastricht Aachen Airport blijft open, maar wel onder bepaalde voorwaarden. Een voorstel van de VVD-fractie in de Provinciale Staten van Limburg om het vliegveld open te houden krijgt steun van in elk geval CDA, PVV, SVL en Lokaal-Limburg. Deze partijen vormen een meerderheid.

Er lagen vier voorstellen voor het vliegveld op tafel, variërend van sluiting tot forse uitbreiding van de luchthaven. Vooraf leken voorstanders van sluiting, vurig gewenst door veel omwonenden, niet in de meerderheid te zijn. Alleen GroenLinks en de Partij voor de Dieren zijn voor het sluiten van het vliegveld.

In het voorstel van de VVD is opgenomen dat de hinder van de luchthaven verminderd moet worden. Ook moet overlast voor omwonenden zoveel mogelijk beperkt worden. Huizen in de omgeving moeten voorzien worden van extra isolatie. Bewoners van huizen die te dicht bij het vliegveld staan, moeten uitgekocht worden.

Verder moet er een fonds komen waaraan de provincie, de Rijksoverheid, omliggende gemeenten en het bedrijfsleven bijdragen. De provincie draagt hier minimaal 8,75 miljoen euro bij, staat in het VVD-voorstel.