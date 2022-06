De banengroei in de Verenigde Staten is in mei hoger uitgevallen dan economen hadden voorzien. Volgens de Amerikaanse overheid nam de werkgelegenheid met 390.000 arbeidsplaatsen toe. Kenners hadden in doorsnee op een toename van 320.000 nieuwe banen gerekend.

Ook in april werd er in de grootste economie ter wereld meer werk gecreëerd dan eerst gedacht: 436.000 nieuwe arbeidsplaatsen in plaats van 428.000. De werkloosheid bleef daarbij zeer laag op 3,6 procent. Door de coronacrisis gingen miljoenen banen in de VS verloren, maar inmiddels worstelen veel werkgevers met personeelstekorten.

Het banenrapport speelt een belangrijke rol in het rentebeleid van de Amerikaanse koepel van centrale banken, de Federal Reserve. De Fed is bezig de rente te verhogen vanwege de hoge inflatie in de VS. Eerder dit jaar schroefde de centrale bank de rente al op. Een sterke arbeidsmarkt geeft de Fed extra ruimte om de rente snel nog meer op te voeren.

Ook de Europese Centrale Bank (ECB) hint sinds kort op een hogere rente. Naar alle waarschijnlijkheid zal de rente in de komende drie maanden twee keer verhoogd worden. Donderdag vergaderen de leiders van de centrale banken in Amsterdam en dan wordt er een definitieve beslissing genomen.