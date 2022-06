De Europese Unie besloot afgelopen week om vrijwel geen olie uit Rusland meer te kopen vanaf begin volgend jaar. Dit als vergelding voor de oorlog in Oekraïne. Maar kunnen we die olie zomaar ergens anders vandaan halen? En wat betekent dit voor de prijzen aan de pomp en in winkels?

Wat houdt de boycot concreet in?

De EU-lidstaten hebben afgesproken om vanaf 1 januari 2023 geen Russische olie meer te kopen. De boycot geldt niet alleen voor ruwe olie, maar ook voor olieproducten zoals diesel. Het gaat dan om olie die wordt aangevoerd over zee. Via pijpleidingen wordt nog wel Russische olie gekocht, een uitdrukkelijke wens van Hongarije, Slowakije en Tsjechië. Die landen hebben geen kustlijn en kunnen daarom via zee geen olie uit andere landen ontvangen. Daarnaast zijn ze te afhankelijk van Russische olie om er begin volgend jaar al mee te stoppen. Maar Nederland doet dus wel mee aan de boycot.

Kunnen we de Russische olie makkelijk vervangen?

Diverse kenners denken dat dit niet zo makkelijk is. Europa haalt veel olie uit Rusland, in 2020 ging het om 112 miljoen ton. Nu zijn er best veel andere landen die ook olie produceren, maar een aantal van die landen zit aan zijn productieplafond.

Sommige andere landen kunnen wel meer olie oppompen, maar het is de vraag of ze dat gaan doen. Olieproducerende landen hebben er baat bij dat er een bepaalde mate van schaarste is: daardoor blijft de prijs hoog. Het verbond van olieproducerende landen OPEC heeft afgelopen week dan wel besloten om meer te gaan produceren, maar er zijn grote twijfels of dat genoeg is om alle Russische olie te vervangen.

Daar komt nog bij dat Europa ook veel diesel uit Rusland haalt, in 2020 bedroeg dat 22,9 miljoen ton. Dit komt doordat olie uit de Oeral zeer geschikt is om diesel van te maken.

"En we kunnen in Europa niet zomaar zelf veel meer diesel maken", zegt Rico Luman, die zich bij ING specialiseert in transport en logistiek. "We hebben de laatste jaren een aantal kleinere raffinaderijen gesloten en je bouwt niet zomaar een nieuwe. Ook de capaciteit van bestaande raffinaderijen heb je niet zomaar uitgebreid."

Moeten we vrezen voor enorme tekorten?

Zo erg wordt het waarschijnlijk niet. De olie en diesel zijn weliswaar moeilijk te vervangen, maar experts verwachten niet dat er een schreeuwend gebrek zal ontstaan. Wel zorgt de boycot ervoor dat olie en brandstoffen schaars blijven. Dat is nu al zo, maar door de EU-maatregel wordt dat probleem alleen maar groter.

Wat betekent dit voor de pompprijzen?

Hoe de prijzen zich de komende tijd ontwikkelen is moeilijk te voorspellen, omdat het van veel factoren afhankelijk is wat we aan de pomp betalen. Wel is het zo dat de spelers op de wereldmarkt de afgelopen tijd al rekening hebben gehouden met een boycot van Russische olie.

Daardoor zijn de prijzen al flink opgelopen. Dat was vooral te zien doordat de dieselprijs veel harder steeg dan die van benzine. Dat de prijzen de komende tijd nog verder omhoog schieten, is daarom niet de verwachting.

Maar dat we binnen afzienbare tijd teruggaan naar benzineprijzen van minder dan 2 euro is ook onwaarschijnlijk. "We zullen moeten wennen aan prijzen die een stuk boven de 2 euro liggen", denkt Paul van Selms van UnitedConsumers, dat de pompprijzen al jarenlang nauwkeurig bijhoudt.

"Momenteel zijn de brandstofprijzen torenhoog, met prijzen van rond de 2,50 euro voor een liter benzine. Ik vermoed dat we later dit jaar terugzakken naar een prijs rond de 2,20 euro. Maar verder dan dat zakt het niet, verwacht ik."

Gaan Nederlanders massaal elektrisch rijden door de hoge pompprijzen?

De interesse daarin neemt zeker toe, denkt Erik de Vries van vereniging voor energiehandelaren Nove. "Maar daadwerkelijk kiezen voor een elektrische auto is een grote stap voor veel mensen."

Automobilisten kijken volgens hem eerst naar andere mogelijkheden om kosten te besparen, zoals minder rijden of in het buitenland tanken. "Pas daarna kijken ze naar andere vervoersmiddelen. Ik sluit niet uit dat automobilisten voor kortere afstanden eerder een elektrische fiets kopen dan een elektrische auto."

Bovendien kopen de meeste autorijders een tweedehands model en op die markt zijn weinig elektrische varianten beschikbaar.

Wat betekent dit voor het goederenvervoer, waar ook veel diesel wordt gebruikt?

Vrachtwagens en binnenvaartschepen varen veel op diesel, terwijl bijvoorbeeld de containervaart veel stookolie gebruikt, die vaak ook gemaakt wordt van Russische olie.

Als die olie en diesel schaarser worden en de prijzen daarvan oplopen, gaat de consument dat zeker voelen. Transportbedrijven en rederijen zijn immers meer geld kwijt aan brandstof en berekenen dat door aan hun klanten, bijvoorbeeld webwinkels of supermarkten. En die rekenen het waarschijnlijk weer door aan de consument.

"Voor containerschepen kunnen brandstofkosten bijvoorbeeld zo'n 50 procent van de totale kostprijs uitmaken", licht Luman toe. "Als dat oploopt, berekenen rederijen dat zeker door."