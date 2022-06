De Turkse inflatie bereikte in de afgelopen maand met 73,5 procent het hoogste niveau sinds 1998. Vooral de prijzen van transport, voedsel en consumentenelektronica gingen omhoog. "Dat is echt ongekend. We kunnen dit vergelijken met de situatie in landen in Zuid-Amerika en Afrika", zegt analist Corné van Zeijl van Actiam.

Wat is de voornaamste oorzaak van de torenhoge inflatie in Turkije?

Dat heeft vooral te maken met het onorthodoxe monetaire beleid van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. Volgens de meeste economische theorieën daalt de inflatie als de rente omhooggaat, maar Erdogan houdt nog altijd vast aan de omgekeerde redenering. "Dat is vrij uniek. In Turkije is dan ook geen sprake meer van een onafhankelijke centrale bank. Daar komt bij dat de koers van de Turkse lira verder daalt, waardoor de import duurder wordt. Ook dat heeft een negatief effect op de inflatie", zegt Van Zeijl.

Wat betekent dit voor de Turkse economie?

Vreemd genoeg groeide de Turkse economie in het eerste kwartaal van dit jaar met 7,3 procent. Van Zeijl is daar niet verbaasd over. "Op korte termijn hoeft het beleid niet slecht te zijn voor de economie. Veel consumenten geven hun geld uit aan bijvoorbeeld auto's, waar veel vraag naar is in Turkije. Zij kopen liever nu een wagen in plaats van volgend jaar, omdat een auto dan misschien wel tien keer duurder is. Dat geldt voor meer producten. Er is dus meer vraag."

Wat moet er gebeuren om het tij te keren?

Erdogan blijft zich uitspreken tegen het verhogen van de rente om daarmee de torenhoge inflatie in het land te beteugelen. De Turkse centrale bank hield vorige maand de rentes voor de vijfde maand op rij ongewijzigd op 14 procent, ondanks de oplopende inflatie en de druk op de Turkse lira. "De enige manier om het tij te keren, is om de centrale bank het monetaire beleid te laten bepalen. En dat betekent dus de rente verhogen. Maar dan is het nog steeds de vraag of het snel goed komt, aangezien Turkije al heel lang in deze situatie zit."

Hoelang kan een land gebukt gaan onder zo'n torenhoge inflatie?

Een land kan dit heel lang dragen. Kijk maar naar de situatie in Argentinië, dit land bestaat ook nog steeds. Voor de Turkse bevolking betekent het dat die ook de komende tijd met flinke prijsstijgingen van allerlei producten te maken krijgt. "De mensen zullen zo snel mogelijk hun geld uitgeven uit angst dat alles weer duurder wordt. Of ze zoeken hun toevlucht in dollars of goud", aldus Van Zeijl.