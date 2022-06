Het leven in Turkije werd in mei 73,5 procent duurder dan in dezelfde maand vorig jaar, meldt het Turkse statistiekbureau Turkstat. Dat is de grootste stijging van de G20-landen en de op vijf na grootste stijging wereldwijd. Het is ook de sterkste prijsstijging op jaarbasis in 24 jaar. Vooral transport en voeding werden fors duurder.

De inflatie loopt wereldwijd al enkele maanden op vanwege het einde van de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne. In Nederland werd het leven afgelopen maand 10,2 procent duurder dan een jaar eerder. Dat is al een forse stijging, maar niets vergeleken met de inflatie in Turkije, die in mei tot 73,5 procent steeg. In april kwam ze uit op net geen 70 procent.

Transport steeg het sterkst in prijs. Turken betaalden daar 107 procent meer voor dan vorig jaar. Op de tweede plaats komt voeding met een prijsstijging van 91,6 procent. In vergelijking met een maand geleden steeg alcohol en tabak met 6,5 procent het meest in prijs.

Dat de inflatie in Turkije zo veel hoger is dan in andere landen, komt voor een groot deel door het onorthodoxe rentebeleid van president Recep Tayyip Erdogan. Volgens de meeste economische theorieën daalt de inflatie als de rente omhooggaat, maar Erdogan hield lange tijd vast aan de omgekeerde redenering. Hij vroeg de centrale bank van het land zowat maandelijks om de rente te verlagen in de hoop dat de inflatie dan ook omlaagging.

Dat gebeurde niet en in april besliste de centrale bank om de rente gelijk te houden op 14 procent. De regering wil de inflatie terugdringen naar 5 procent, maar slaagt daar al tien jaar niet in.