De Amerikaanse automaker Tesla wil 10 procent van zijn bijna 100.000 personeelsleden wereldwijd ontslaan, blijkt vrijdag uit een mail van CEO Elon Musk die persbureau Reuters kon inzien. Dat gaat dus over zo'n 10.000 mensen. Wat de impact zal zijn op de Nederlandse werknemers is nog niet duidelijk.

Musk schrijft in de mail dat hij een "superslecht gevoel" heeft over de economie de komende tijd en dat hij zich daarom genoodzaakt voelt om mensen te ontslaan. Het bedrijf stopt ook tijdelijk met het werven van personeel. Wanneer er weer mensen worden aangenomen, zegt Musk er niet bij.

Tesla was niet meteen bereikbaar voor bevestiging van de mail of een inschatting van de impact op ons land. Tesla heeft een grote winkel in Amsterdam en een fabriek in Tilburg.

Enkele dagen geleden lekte een andere mail uit waarin Musk zijn personeel zo goed als verplichtte om op kantoor te werken. "Wie op afstand wil werken, moet toch minimaal veertig uur per week op kantoor werken of het bedrijf verlaten", schreef hij. "Als je er niet bent, gaan we ervan uit dat je ontslag hebt genomen."

Alleen voor mensen die echt niet op kantoor kunnen werken, wordt een uitzondering gemaakt.