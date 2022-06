Schepen die vloeibaar aardgas (lng) vervoeren, zijn nu zeer gewild onder gashandelaren. Europese landen willen meer lng importeren om minder afhankelijk te zijn van Russisch gas, waardoor bedrijven als Shell en Total naarstig zoeken naar geschikte schepen. Maar daar zijn er niet zo veel van, waardoor prijzen fors oplopen. Dat meldt de Britse zakenkrant Financial Times op basis van een rondgang langs scheepseigenaren en -handelaren.

Door de oorlog in Oekraïne is de gastoevoer vanuit Rusland ernstig onder druk komen te staan. Om zeker te zijn van genoeg gas kijken veel Europese landen, waaronder Nederland, naar lng als reddingsboei. Zo wil de Europese Unie 50 miljard kuub vloeibaar aardgas extra invoeren dit jaar.

Gashandelaren willen graag aan die vraag voldoen en willen er zeker van zijn dat ze daarvoor genoeg schepen hebben. Hierdoor is er nu al een run op tankers voor komende winter, terwijl die run anders pas aan het einde van de zomer ontstaat.

Volgens een scheepshandelaar is de markt nu volledig geëxplodeerd. Om een lng-tanker een jaar te huren, betalen gashandelaren nu 120.000 dollar (111.000 euro) per dag, wat 50 procent meer is dan een jaar geleden.

Nederland is een van de landen die lng zien als een goed alternatief voor Russisch gas. Het kabinet heeft daarom besloten te investeren in onder meer een terminal voor de opslag van het gas. Deze moet in de Duitse havenstad Hamburg komen.

Experts wijzen er echter op dat alleen het vergroten van de opslagcapaciteit niet voldoende is. Ook de hoeveelheid lng die wereldwijd wordt geproduceerd, zal volgens hen omhoog moeten.