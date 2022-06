Provinciale Staten van Limburg beslissen vrijdag over de toekomst van Maastricht Aachen Airport (MAA). Er liggen vier voorstellen op tafel, variërend van sluiting van het vliegveld tot forse uitbreiding ervan. Voorafgaand aan de zitting van de Limburgse Staten houden voor- en tegenstanders van het noodlijdende vliegveld een demonstratie voor het provinciegebouw in Maastricht.

Voor sluiting van het vliegveld, vurig gewenst door veel omwonenden, lijkt geen meerderheid te zijn. Alleen GroenLinks en de Partij voor de Dieren willen dat de in hun ogen geldverslindende, rumoerige en vervuilende luchthaven dicht gaat.

De twee partijen, samen goed voor 6 van de 47 zetels, wijzen erop dat toeristen in toenemende mate wegblijven uit Zuid-Limburg vanwege de overlast van de vliegtuigen. Sluiting is bovendien goedkoper dan de drie andere scenario's, bleek uit eerder onderzoek.

Een meerderheid binnen de Staten koerst echter af op een vliegveld dat op termijn duurzaam zou moeten zijn en meer rekening moet houden met de overlast voor de omgeving. Daarvoor moet de provincie wel meteen diep in de buidel tasten. Om het vliegveld langer open te kunnen houden, moet eerst de landingsbaan voor 30 miljoen euro op korte termijn gerenoveerd worden.

Overigens waarschuwt de provincie dat door het grote aantal aanmeldingen de vergaderzaal al vol zit. "Vanwege beperkte capaciteit is het voor bezoekers niet meer mogelijk de vergadering fysiek te volgen vanaf de publieke tribune in de Statenzaal", laat de provincie weten. Belangstellenden kunnen de vergadering wel nog volgen via een livestream.

Uit CBS-cijfers blijkt dat Maastricht Aachen Airport qua aantal reizigers de vierde luchthaven van Nederland is. In het laatste precoronajaar 2019 vlogen ongeveer 435.000 mensen via het Limburgse vliegveld. Daarmee ligt het fors achter Rotterdam The Hague Airport (2 miljoen reizigers), Eindhoven Airport (6,7 miljoen) en Schiphol (71,6 miljoen). Qua vracht is het nummer twee, na Schiphol.