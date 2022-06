De vertrekhal van Schiphol is vanaf vrijdag alleen toegankelijk voor reizigers die binnen vier uur vliegen. De luchthaven hoopt op die manier de doorstroming bij de incheckbalies en de beveiliging te verbeteren, meldt Schiphol donderdag.

Vanwege de lange wachtrijen van de afgelopen weken komen reizigers steeds vroeger naar Schiphol, terwijl de balies van de luchtvaartmaatschappijen dan nog niet open zijn. Dit zorgt volgens de luchthaven alleen maar voor nog langere rijen bij de beveiliging en balies.

Reizigers die meer dan vier uur van tevoren komen, wordt gevraagd te wachten op Schiphol Plaza. De proef maakt deel uit van het eerder gepresenteerde actieplan voor deze zomer.

Zogeheten passenger assistants en kantoorpersoneel van Schiphol gaan de tickets van reizigers controleren om te bepalen of ze de vertrekhal in mogen, zegt een woordvoerder tegen NU.nl. Als dit niet het geval is, moeten ze naar Schiphol Plaza, het winkelgebied met horeca dat meer ruimte zou bieden. Beveiligers, waaraan op Schiphol het grootste gebrek is, worden niet voor deze taak ingezet.

Daarnaast vraagt Schiphol reizigers om zo min mogelijk bagage mee te nemen. Passagiers die alleen met handbagage reizen en online ingecheckt zijn, kunnen direct naar de veiligheidscontrole.

Al weken enorme wachtrijen op Schiphol

Reizigers hebben op Schiphol al weken te maken met wachtrijen die zo lang zijn, dat sommigen zelfs hun vlucht missen. De verwachting is dat het tot en met de zomer druk blijft, aangezien de uitstroom van werknemers nog steeds groot is.

De luchthaven kwam afgelopen week met een actieplan om de drukte deze zomer aan te kunnen. Zo krijgen beveiligers, schoonmakers en het personeel van de bagage-afhandeling, check-inbalies en het besloten busvervoer een zomertoeslag van 5,25 euro per gewerkt uur.

Ook gaat de luchthaven met aantrekkelijkere arbeidsvoorwaarden proberen vijfhonderd extra beveiligers uit andere sectoren aan te trekken.