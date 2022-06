Energieleverancier Vattenfall gaat de prijzen van zijn variabele contracten per 1 juli verhogen, kondigt het bedrijf donderdag aan. Klanten met een gemiddeld verbruik (2.250 kilowattuur elektriciteit en 1.200 kubieke meter gas per jaar) betalen maandelijks 20 euro extra. In april ging de maandelijkse rekening bij Vattenfall al met zo'n 11 euro omhoog.

Vattenfall ziet zich genoodzaakt de prijsverhoging door te voeren, maar verwacht dat de tarieven nog steeds onder het marktgemiddelde en het aanbod aan nieuwe energiecontracten blijven.

Vattenfall zegt de prijsstijging te hebben kunnen beperken door slim energie in te kopen. Voor klanten met een vast contract verandert er niets, behalve dat de btw op energie omlaaggaat door ingrepen van het kabinet.

Vattenfall is niet de enige die zijn prijzen in het afgelopen jaar heeft aangepast. Nog voor de oorlog in Oekraïne, die de energieprijzen fors de hoogte heeft ingejaagd, waren er al een paar leveranciers die hun klanten meer in rekening brachten. En eerder deze week maakte Essent bekend dat klanten maandelijks gemiddeld 50 euro meer moeten neertellen. Vattenfall zelf verhoogde de prijzen al eens in april.

In normale tijden verhogen energieleveranciers de tarieven van hun variabele contracten op 1 januari en 1 juni, maar in uitzonderlijke omstandigheden mogen ze dat eerder doen.