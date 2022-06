De Europese Unie schrapt de leider van de Russisch-orthodoxe kerk van de sanctielijst, zodat Hongarije ook akkoord gaat met het zesde pakket sancties tegen Rusland, melden EU-bronnen. Het land wilde de deal niet ondertekenen zolang de patriarch op de zwarte lijst stond.

De EU-landen bereikten in de nacht van maandag op dinsdag een akkoord over een zesde sanctiepakket vanwege de oorlog in Oekraïne. Een gedeeltelijk verbod op olie uit Rusland was daar onderdeel van. Daarnaast werden weer enkele Russen op een zwarte lijst geplaatst.

Een van hen was patriarch Kirill, de leider van de Russisch-orthodoxe kerk in Rusland. Hij verheerlijkt de oorlog en is een vurig voorstander van de Russische president Vladimir Poetin.

Russisch-orthodoxe kerken in andere landen hebben al met hem gebroken, net als de wereldwijde leider van orthodoxe kerken. In Rusland staat hij nog wel aan het hoofd van de kerk.

Hongarije wilde geen sancties tegen geestelijke leider

Hongarije kwam woensdag plots met de eis om hem van de lijst te halen. Anders zou het land het akkoord niet ondertekenen, zei een regeringswoordvoerder. De EU gaf uiteindelijk toe, waarna het akkoord ondertekend kon worden. Volgens ingewijden volgt vrijdag de volledige tekst.

Tijdens de onderhandelingen lag Hongarije ook lange tijd dwars vanwege de olieban. Het land heeft naar eigen zeggen bijna geen alternatieven voor Russische olie en weigerde het voorstel te steunen.

Om Boedapest tegemoet te komen, hebben de 27 EU-leiders besloten voor een gedeeltelijk verbod te gaan en de olie die door pijpleidingen naar Europa komt vrij te stellen van de sancties. Hongarije ligt niet aan de zee en kan dus moeilijker aan andere olie komen.