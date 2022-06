De olielanden die zich in de OPEC hebben verenigd en bondgenoten als Rusland en Kazachstan (OPEC+) zijn van plan om in juli en augustus fors meer olie op te pompen. De landen laten donderdag weten dat ze de maandelijkse productieverhoging met de helft willen vergroten.

De olielanden willen in juli en augustus dagelijks 648.000 extra vaten olie produceren. In de afgelopen maanden verhoogde de OPEC+ de olieproductie telkens met 432.000 vaten per dag.

Dat was slechts een bescheiden verhoging in het licht van de sterk gestegen vraag en zorgen over de beschikbaarheid van Russische olie na de inval in Oekraïne. Beide ontwikkelingen stuwden de olieprijzen met recordprijzen voor benzine in onder meer Nederland tot gevolg.

Saoedi-Arabië had al laten weten meer olie te willen oppompen en kon nu ook de andere olielanden overtuigen.

De OPEC, waarvan Saoedi-Arabië de officieuze aanvoerder is, wijzigt haar koers aanzienlijk door de oliekraan verder open te draaien. Hoge olieprijzen overtuigden het oliekartel eerder niet om sneller meer vaten olie beschikbaar te stellen. Onder andere de Amerikaanse regering oefende druk op Saoedi-Arabië uit om extra te produceren.