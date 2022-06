Bedrijven die zijn opgericht zijn tussen 30 juni 2020 en 30 september 2021 kunnen vanaf dinsdag de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen. Daarmee betaalt de overheid een deel van de vaste lasten van die bedrijven. De steun telt in tegenstelling tot eerdere rondes wel mee voor de inkomsten- en omzetbelasting van de bedrijven.

Starters vallen bij de reguliere TVL-rondes buiten de boot, omdat ze in 2019 geen inkomsten hadden. Daardoor kan dus niet bekeken worden hoe groot het omzetverlies is in vergelijking met dezelfde periode voor de coronacrisis.

Daarom heeft het kabinet een specifieke regeling voor starters opgezet. Hun omzet wordt vergeleken met die uit het derde kwartaal van 2021, omdat er toen minder coronabeperkingen waren. Wie in het derde kwartaal een bedrijf heeft opgestart, kan de eerste drie maanden na zijn inschrijving gebruiken als referentieperiode.

De steun geldt voor het vierde kwartaal van vorig jaar en het eerste kwartaal van dit jaar. Wie steun wil aanvragen voor het vierde kwartaal, moet uiterlijk op 30 juni van dit jaar ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel. Ook moet de aanvrager minimaal 20 procent omzetverlies hebben in vergelijking met het derde kwartaal van 2021.

De regeling voor het eerste kwartaal geldt voor bedrijven die uiterlijk op 30 september zijn ingeschreven en 30 procent omzet verloren hebben. De steun bedraagt minimaal 1.500 euro en maximaal 100.000 euro per kwartaal.

TVL voor het eerst belast

Het verschil met andere TVL-rondes is dat deze steun belast wordt, terwijl dat eerder niet het geval was. Dat komt doordat de Europese Commissie haar versoepelde regelgeving rond staatssteun op 30 juni stopzet. Daardoor moest het kabinet de steun onder een andere EU-regeling laten vallen. Over die laatste regeling wordt belasting geheven.

In mei vorig jaar werd er ook een TVL-loket opgezet voor bedrijven die zijn opgericht tussen oktober 2019 en juni 2020. Daar werd rekening gehouden met het derde kwartaal van 2020.