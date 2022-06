We hebben in Nederland niet alleen te maken met een personeelstekort, ook vrijwilligers zijn steeds moeilijker te vinden. Evenementen worden daardoor deels geschrapt, sportverenigingen moeten soms alle zeilen bijzetten en ook in de mantelzorg is het probleem sinds de coronacrisis alleen maar toegenomen, zo blijkt uit een rondgang van NU.nl.

Voorzitter Jeanette Graaman van de Avondvierdaagse Haarlem en omstreken heeft er alles aan gedaan, maar er komt dit jaar geen intocht op de Grote Markt op de vierde en laatste dag. "Het slotevenement gaat niet door en dat is doodzonde. We moeten ons aan allerlei regels houden van de gemeente, zoals de inzet van verkeersregelaars. We hebben er 20 tot 25 nodig per startlocatie, maar wij zitten op drie kwart van dat aantal."

Het tekort aan goede vrijwilligers neemt toe, meent Graaman. "Wij krijgen nu te maken met klagende ouders, maar zelf willen ze het ook niet doen. Bovendien hebben mensen het tegenwoordig drukker en niet iedereen krijgt vrijaf van zijn baas."

De problemen spelen zich niet alleen af bij organisatoren van evenementen als de Avondvierdaagse. Volgens Mark Molenaar van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) daalt het aantal mensen dat vrijwilligerswerk wil doen al twee jaar.

"Veel organisaties hadden er al mee te maken voor corona. En tijdens die crisis hebben veel mensen besloten om allerlei zaken te heroverwegen, waaronder vrijwilligerswerk."

'Amateurvoetbal kan alleen bestaan door 400.000 vrijwilligers'

Voetbalbond KNVB laat weten dat het amateurvoetbal alleen kan bestaan door de inmiddels ruim 400.000 vrijwilligers die week in, week uit helpen bij hun voetbalclub in de buurt. Onder meer scheidsrechters, trainers en mensen in de kantine zorgen ervoor dat elk weekend miljoenen jongens, meisjes, mannen en vrouwen kunnen voetballen.

"Een tekort aan vrijwilligers is vaak erg specifiek. De ene club heeft te weinig vrijwilligers. Die proberen we als KNVB te helpen via onze verenigingsadviseurs of via de informatievoorziening op de site. De andere club heeft hier nooit problemen mee", zegt een woordvoerder.

Ook de mantelzorg is afhankelijk van de zogenoemde zorgvrijwilligers. Dan gaat het bijvoorbeeld om mensen die langsgaan bij een demente oudere om een middag op te passen. "Deze vrijwilligers zijn sinds de coronacrisis lastig te vinden", aldus een woordvoerder van de landelijke vereniging MantelzorgNL.