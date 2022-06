Hongarije wil het akkoord dat de EU-leiders eerder deze week bereikten over de gedeeltelijke ban op Russische olie vooralsnog niet tekenen. Het land wil eerst dat de bekende Russische patriarch Kirill van de sanctielijst wordt gehaald. Eerder lag Boedapest al dwars over het verbod op Russische olie.

De EU-landen bereikten aan het begin van deze week een akkoord over een zesde sanctiepakket tegen Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne. Een gedeeltelijk verbod op olie uit Rusland was daar onderdeel van. Daarnaast werden weer een aantal Russen op een zwarte lijst geplaatst.

Een van hen is patriarch Kirill, de leider van de Russisch-orthodoxe kerk in Rusland. Hij verheerlijkt de oorlog en is een vurig voorstander van Russisch president Vladimir Poetin. Russisch-orthodoxe kerken in andere landen hebben al met hem gebroken, net als de wereldwijde leider van orthodoxe kerken. In Rusland staat hij nog wel steeds aan het hoofd van de kerk.

Hongarije wil de geestelijke leider van de zwarte lijst. Anders tekent het land niet mee voor het zesde sanctiepakket, zei een regeringswoordvoerder woensdag. Kritiek van Europese diplomaten dat daardoor de deal wordt opgehouden, wuifde de woordvoerder weg. "Ons standpunt over sancties tegen patriarch Kirill is al lang bekend en niemand heeft zich daar op het overleg tegen uitgesproken", aldus de zegspersoon.

Tijdens de onderhandelingen lag Hongarije ook lange tijd dwars over de olieban. Het land heeft naar eigen zeggen bijna geen alternatieven voor Russische olie en weigerde het voorstel te steunen. Om Boedapest tegemoet te komen hebben de 27 EU-leiders beslist om voor een gedeeltelijk verbod te gaan en olie die door pijpleidingen naar Europa komt vrij te stellen van de sancties. Hongarije ligt niet aan de zee en kan dus moeilijker aan andere olie komen.