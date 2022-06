De beveiligingsbranche is sceptisch over het voornemen van Schiphol en de vakbonden om nog voor de zomer vijfhonderd extra beveiligers aan te trekken. De werkgevers denken bovendien dat het plan alleen maar grotere personeelstekorten elders in het land creëert.

"Wij zijn natuurlijk blij voor de werknemers op de luchthaven, maar het is natuurlijk onbehoorlijk dat Schiphol de markt leegrooft met verkapte staatssteun", zegt directeur Leon Vincken van de Vereniging Beveiligingsorganisaties Nederland (VBe NL).

Volgens de Nederlandse Veiligheidsbranche geeft het akkoord rust op Schiphol, maar is het probleem van de personeelstekorten daarmee niet opgelost. "Dit neemt de branchbrede uitdaging waar we voor waarschuwden niet weg."

Schiphol en de vakbonden gaan de beveiligers werven vanuit andere sectoren door de arbeidsvoorwaarden aantrekkelijker te maken. Ook zal er alles aan gedaan worden om de doorstroming binnen Schiphol te verbeteren. De beveiligers, schoonmakers en het personeel van de bagage-afhandeling, check-inbalies en het besloten busvervoer krijgen vanaf 1 juni een zomertoeslag van 5,25 euro per gewerkt uur.

Nu bestaat de vrees dat er kannibalisatie in de beveiligingssector plaatsvindt, oftewel dat er beveiligers uit andere sectoren worden aangetrokken, aangezien zij meer kunnen verdienen op Schiphol dan op bijvoorbeeld een evenement.

"Ik heb er dan ook geen woorden voor dat dit akkoord is gesloten zonder de brancheverenigingen. Schiphol had best rekening kunnen houden met de regio's. Hiermee creëren we alleen maar problemen elders in het land, waar beveiligers ook hard nodig zijn. We hadden dit veel evenwichtiger moeten afspreken", aldus Vincken.