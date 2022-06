Schaapherders in de Verenigde Staten hebben een rechtszaak aangespannen tegen hun werkgevers. De herders beschuldigen hen ervan samen te spannen in een illegaal 'schapenkartel', dat hun lonen kunstmatig laag houdt.

De herders stellen dat werkgevers samenwerken via de Western Range Association (WRA), een handelsgroep voor veeteelt. Schaapherders kunnen alleen solliciteren op een baan via deze handelsgroep, die hen vervolgens aan een ranch toewijst. Ze hebben daardoor geen ruimte om te onderhandelen over hun salaris of zelf te kiezen voor een ranch, aldus de herders.

"Zelfs herders, een groep met een van de laagste lonen in onze economie, moeten kunnen profiteren van de eerlijke concurrentie die de Amerikaanse wet garandeert", zegt de directeur van de non-profitorganisatie Towards Justice, die de rechtszaak aanspande. Een raadsman van de WRA noemt de beschuldigingen "ongegrond".

In een eerdere rechtszaak over de kwestie oordeelde de rechter dat de herders niet voldoende hadden aangetoond dat er sprake was van een samenzwering. Meerdere experts waren het niet eens met deze uitspraak.