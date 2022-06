Luchtvaartmaatschappij KLM mag nieuwe piloten niet vragen of ze gevaccineerd zijn tegen COVID-19. Dat heeft het gerechtshof van Amsterdam bepaald in een kort geding dat was aangespannen door pilotenvakbond VNV.

Volgens het hof valt de effectiviteit van de maatregel te betwisten. Verder weegt de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer zwaarder dan het belang dat KLM zegt na te streven met de maatregel. Volgens de rechter zijn er ook andere oplossingen mogelijk en wordt er te veel druk gelegd op de nieuwe piloten om zich te laten vaccineren.

De pilotenvakbond wilde van de rechter weten of KLM de regels overtreedt nu het alleen nog maar gevaccineerd vliegend personeel aanneemt. De coronavaccinatieplicht zou indruisen tegen eerdere afspraken met de maatschappij.

KLM meende op haar beurt dat het met de vaccinatie-eis geen regels overtreedt en er daarom ook geen sprake is van discriminatie. De luchtvaartmaatschappij zegt de uitspraak te bestuderen.