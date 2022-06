De ChristenUnie wil dat het kabinet onderzoekt of de regels voor massaalbezwaarprocedures van burgers aangepast kunnen worden. Sinds 2016 is het niet meer automatisch zo dat een rechterlijke uitspraak bij zo'n massaal bezwaar ook geldt voor mensen die geen rechtszaak aanspanden.

Het feit dat je niet meer automatisch kunt "meeliften" op een massaalbezwaarprocedure, heeft mogelijk nadelige gevolgen voor burgers "die goed van vertrouwen zijn, minder mondig zijn en/of niet goed op de hoogte zijn van de juridische procedures", schrijft ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis in een motie. Ook VVD, CDA en D66 onderschrijven de oproep.

"Best wel een sneaky wetswijziging", zegt Grinwis over de aanpassing in het Belastingplan 2016. Er werd tijdens de parlementaire behandeling van de wet - een zeer omvangrijk pakket - niet over gesproken, zocht Grinwis uit.

Daarom wil het Kamerlid dat het kabinet de gevolgen van deze wetswijziging onderzoekt en kijkt naar verbeteringen.

Gevolg goed te zien bij spaartaks

Het gevolg van deze wetswijziging is momenteel goed te zien bij de discussie rondom de spaartaks in box 3. Een groep belastingbetalers had gezamenlijk bezwaar ingediend tegen de in hun ogen onrechtvaardige belasting op spaargeld. Eind vorig jaar kregen de kleine spaarders gelijk van de Hoge Raad. Ze hebben recht op compensatie.

Spaarders die niet betrokken waren bij de zaak, maar wel in dezelfde situatie zitten, hebben volgens de rechter geen recht op compensatie.

Besluit zal altijd punt van discussie blijven

Het kabinet moet nog beslissen of het alle spaarders gaat compenseren, of alleen kleine spaarders - zoals de Kamer graag wil. Er is alleen geen definitie van wat een 'kleine spaarder' precies is.

Bezwaarmakers worden gecompenseerd, maakte het kabinet al bekend. Daar is ook al geld voor opzijgezet. Welke oplossing voor de niet-bezwaarmakers wordt gekozen, zal altijd punt van discussie blijven.

Want als het kabinet strikt de uitspraak van de rechter volgt, en niet-bezwaarmakers niet compenseert, is er altijd het verwijt dat burgers in dezelfde situatie door de overheid anders worden behandeld.

Er wordt waarschijnlijk gewerkt aan een maatregel waarbij een deel van de niet-bezwaarmakers wordt gecompenseerd. Waar de scheidslijn precies komt te liggen, is nog niet duidelijk.