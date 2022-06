Saoedi-Arabië heeft westerse bondgenoten beloofd meer olie op te pompen als Rusland door de sancties aanzienlijk minder zal gaan produceren. De olieprijs is daarna gedaald; zowel Amerikaanse olie als de Europese variant Brentolie kostte donderdagochtend bijna 2 procent minder per vat. Daarmee herstellen de olieprijzen iets, na de eerdere flinke stijging.

Het nieuws kwam naar buiten aan de vooravond van een maandelijkse vergadering van oliekartel OPEC en bondgenoten, die donderdag zal plaatsvinden.

Tijdens die vergadering wordt gesproken over een onmiddellijke verhoging van het olieaanbod door Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten, meldt Financial Times donderdag. De productieverhogingen die in september zouden plaatsvinden, zouden vervroegd kunnen worden.

De Verenigde Staten hadden de OPEC+, zoals de alliantie wordt genoemd, eerder gevraagd om de productie sterker op te voeren. In dat geval zouden de benzineprijzen, en daarmee ook de hoge inflatie, weer wat kunnen dalen. Saoedi-Arabië zag dat destijds niet zitten.