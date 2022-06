Shell krijgt van de Britse regering toestemming om naar gas te boren in het Britse deel van de Noordzee. Het gaat om de exploitatie van het gasveld Jackdaw, waarvoor het bedrijf aanvankelijk geen vergunning kreeg. Maar nu Rusland mogelijk de gaskraan dichtdraait, mag Shell het veld toch in gebruik nemen, meldt BBC News donderdag.

Het veld ligt onder de Noordzee, ten oosten van de Schotse plaats Aberdeen. Volgens Shell is er genoeg om 1,4 miljoen Britse huishoudens van gas te voorzien. Het sinds kort volledig Britse bedrijf verwacht zo'n 500 miljoen pond (585 miljoen euro) te investeren om de exploitatie mogelijk te maken en wil de CO2 die vrijkomt opvangen en opslaan. De verwachting is dat in de tweede helft van 2025 het eerste gas geproduceerd wordt.

Een eerdere aanvraag van Shell voor een vergunning werd vorig jaar oktober geweigerd, uit vrees voor de gevolgen voor het milieu. In de tussentijd viel Rusland Oekraïne binnen en is de gastoevoer vanuit Rusland flink onder druk komen te staan.

De Britten willen voorkomen dat zet met energietekorten te maken krijgen en zijn daarom van koers veranderd. Ze willen meer energie zelf produceren. Dan gaat het deels om hernieuwbare en nucleaire energie, maar ook om gas uit eigen bodem. Daarom besloten de Britse autoriteiten om toch een vergunning af te geven voor het Jackdaw-veld.

Milieugroepen zijn niet gelukkig met het besluit. Zo zei Greenpeace dat het besluit mogelijk onwettig is en dat het een rechtszaak overweegt. Een woordvoerder van de actiegroep noemde de vergunningverlening wanhopig en destructief.