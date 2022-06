Staatssecretaris Hans Vijlbrief (Economische Zaken en Klimaat) heeft een vergunning afgegeven om te boren naar gas boven de Waddeneilanden. Dat maakte het ministerie woensdag bekend. Het gaat om een gasveld dat 19 kilometer boven Schiermonnikoog ligt en dat door zowel Nederland als Duitsland in gebruik wordt genomen.

De verwachting is dat eind 2024 het eerste gas kan worden geproduceerd. Om het aan land te krijgen, wordt een pijpleiding aangelegd vanaf het productieplatform. Daarnaast komt er een kabel naar een Duits windpark. De stroom van dat park wordt gebruikt op het platform.

De Duitse deelstaat Nedersaksen zag aanvankelijk weinig in gaswinning op de Noordzee en weigerde vorig jaar een vergunning. Door de oorlog in Oekraïne en de bijbehorende onzekerheid over de gasleveringen vanuit Rusland veranderde het deelstaatsbestuur onlangs van mening. Duitsland wil daarom alsnog versneld een vergunning afgeven. Nederland heeft dat nu dus al gedaan.

Boren naar gas boven de Wadden stuit op weerstand van natuurorganisaties. Ook bewoners en lokale besturen van Schiermonnikoog en het Duitse Waddeneiland Borkum zien niets in de plannen. Zo zei burgemeester Ineke van Gent van Schiermonnikoog dat een gasplatform ouderwets en achterhaald is.

Volgens Vijlbrief voldoen de plannen aan alle milieueisen. Om de weerstand van bewoners en organisaties weg te nemen, zijn diverse aanpassingen gedaan aan eerdere plannen. Zo komt het platform verder uit de kust te staan en wordt het verder weg geplaatst van een oesterproject. Het plan ligt vanaf 3 juni ter inzage, zowel online als in de gemeenten Schiermonnikoog en Borkum.

Een ander project bevat plannen om naar gas te boren in de Waddenzee boven het Friese dorp Ternaard. Ook hier is veel weerstand tegen. Onder meer VN-organisatie Unesco uitte zijn zorgen over de mogelijke schade voor het Waddengebied, dat werelderfgoed is. Unesco praat naar verwachting later dit jaar over de kwestie.