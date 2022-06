Kroatië heeft toestemming gekregen om begin volgend jaar als twintigste land de euro in te voeren. De Europese Commissie en de Europese Centrale Bank (ECB) vinden dat het Balkanland voldoet aan de eisen om de munt in te voeren, maakten ze woensdag bekend. Sommige Kroatische euromunten krijgen de beeltenis van wetenschapper Nikola Tesla, tot irritatie van buurland Servië.

Kroatië is sinds 2013 lid van de Europese Unie en wil graag zijn eigen munt, de kuna, omruilen voor de euro. EU-landen die de euro willen invoeren, moeten aan tal van voorwaarden voldoen. Daarbij gaat het onder meer om regels voor stabiele prijzen en rentes, het nationale begrotingstekort en de hoeveelheid schulden die een land heeft.

Het land voldoet aan alle gestelde voorwaarden en mag daarom per 1 januari 2023 de munt invoeren. In juli bepaalt de EU de wisselkoers die het land moet gebruiken bij de invoering van de euro. Op dit moment betaal je ruim 7,5 kuna voor een euro. Als de waarde eenmaal is bepaald, heeft het land nog zes maanden om zich voor te bereiden op de invoering.

Landen die de euro invoeren, mogen enkele nationale symbolen op de euromunten zetten. De Kroatische munten voor 10, 20 en 50 cent krijgen de beeltenis van natuurkundige Nikola Tesla, naar wie Elon Musk zijn autobedrijf noemde. De wetenschapper is in het Kroatische Smiljan geboren.

Weerstand van Servië tegen afbeelding

Het besluit stuitte op weerstand van buurland Servië. Dat vindt dat Tesla een Servisch symbool is, onder meer omdat Tesla's ouders Servisch waren en zijn as in de Servische hoofdstad Belgrado wordt bewaard. De Serviërs hebben de wetenschapper op een van hun bankbiljetten staan. Toch blijven de Kroaten bij hun besluit.

In Nederland betalen we al sinds begin 2002 met de euro. Litouwen was in 2015 tot dusver het laatste land dat de Europese munt invoerde.

Het lijkt er dus op dat Kroatië het volgende land wordt. Helemaal zeker is dat nog niet. De landen die de euro al gebruiken, moeten de uitbreiding goedkeuren. Ook het Europees Parlement moet nog akkoord gaan.