Het kabinet wil dat huizenbezitters met een laag inkomen renteloze leningen kunnen aangaan om hun huis te verduurzamen, zo kondigt minister Hugo de Jonge (Wonen) woensdag aan. Deze en andere maatregelen moeten de verduurzaming van woningen, winkels en andere gebouwen "aanzienlijk versnellen" en helpen de klimaatdoelen voor 2030 te halen.

De Jonge wil dat een duurzame woning voor iedere huizenbezitter haalbaar is. Hij wil daarom eigenaren met lagere inkomens de kans geven hiervoor een lening af te sluiten tegen 0 procent rente. De renteloze lening moet per 1 oktober dit jaar beschikbaar zijn, schrijft De Jonge.

Uit onderzoek zou blijken dat 15 tot 20 procent van de woningbezitters geen geld heeft om zijn huis te verduurzamen. Voor die groep zou een renteloze lening uitkomst kunnen bieden. Daarnaast wordt het subsidiebeleid versoepeld.

De maatregelen moeten ervoor zorgen dat meer mensen aan de slag kunnen met de isolatie van hun huis, de aanschaf van een (hybride) warmtepomp en een fornuis op elektriciteit. Zo wil De Jonge dat zo'n 2,5 miljoen woningen voor het einde van dit decennium energiezuiniger zijn gemaakt.

Eerder maakte het kabinet al bekend dat de warmtepomp of een duurzaam alternatief per 2026 verplicht wordt bij vervanging van een cv-installatie. Het kabinet hoopt dat er in 2030 een miljoen hybride warmtepompen zijn geïnstalleerd, exclusief nieuwbouw.

Ook voor verhuurders komen er andere regels, die woningcorporaties en verhuurders van huizen in de vrije sector ertoe moeten aansporen per 1 januari 2030 slecht geïsoleerde woningen onder handen te nemen. Ook komt het kabinet met maatregelen om vastgoedeigenaren te stimuleren winkels en andere panden te verduurzamen.