Tesla-CEO Elon Musk heeft zijn werknemers een mail gestuurd met de boodschap dat ze minimaal veertig uur per week op kantoor moeten werken of het bedrijf moeten verlaten. De tekst werd gedeeld op Twitter en is niet bevestigd door Tesla of Musk, maar hij reageerde wel op een van de tweets.

De meeste Amerikaanse techbedrijven hebben er de afgelopen maanden voor gekozen om hun medewerkers te laten kiezen of ze thuis of op kantoor werken. Google-moederbedrijf Alphabet vindt het wel fijner als het personeel op kantoor is, maar maakt er geen halszaak van. Wie bij Twitter werkt, mag voltijds thuiswerken.

Musk pakt het iets anders aan. De Tesla-CEO zou zijn personeel woensdag een mail hebben gestuurd met de eis om op kantoor te komen werken. "Wie graag vanuit huis werkt, moet minimaal (en dan bedoel ik echt minimaal) veertig uur per week op kantoor werken of het bedrijf verlaten", schrijft hij. "Dat is minder dan we verwachten van onze fabrieksarbeiders."

De CEO voegt daaraan toe dat hij wil bekijken of er een uitzondering gemaakt kan worden voor mensen die echt niet op kantoor kunnen werken.

Musk en Tesla hebben de inhoud van de mail nog niet bevestigd, maar de miljardair reageerde wel op een van de tweets. De twitteraar vroeg of hij iets wilde zeggen tegen mensen die vinden dat op kantoor werken niet meer van deze tijd is. "Die moeten maar doen alsof ze ergens anders werken", antwoordde Musk.

Het thuiswerkbeleid van Tesla staat dus in schril contrast met dat van Twitter, het sociale netwerk waarvan Musk de nieuwe eigenaar wil worden. Hij heeft 44 miljard euro over voor het bedrijf, maar hij moet nog wel enkele hobbels nemen. Het is dus nog niet zeker of de deal doorgaat en of het Twitter-personeel dus voor hetzelfde lot moet vrezen.