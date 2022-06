De export van Russisch gas ligt op dit moment ruim een kwart onder het niveau van een jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van het Russische staatsgasbedrijf Gazprom over de eerste vijf maanden van dit jaar. Dit komt vooral doordat er minder gas naar Europa vloeit, vanwege de Russische inval in Oekraïne.

Gemiddeld gaat er 27,6 procent minder gas naar die landen dan in dezelfde periode van 2021. Verder meldt Gazprom dat er meer gas naar China vloeide, al deelde het bedrijf geen cijfers hierover. Het gasconcern exporteerde in de eerste vijf maanden van dit jaar in totaal 61 miljard kubieke meter gas.

Sinds Rusland Oekraïne binnenviel in februari, staat de Russische gasexport onder druk. Weliswaar bleef het aardgas stromen, maar er gingen de afgelopen maanden steeds meer stemmen op om te stoppen met het kopen van gas uit Rusland. Doordat veel Europese landen voor een groot deel afhankelijk zijn van het gas, is een totale boycot tot dusver uitgebleven.

Wel neemt de hoeveelheid Russisch gas die naar Europa stroomt dus af. En die daling zet de komende maanden waarschijnlijk verder door. Zo maakte Gazprom onlangs bekend te stoppen met de leveringen aan het Nederlandse GasTerra. De gashandelaar, die in handen is van onder meer Shell, Esso Nederland en de Nederlandse Staat, weigert in roebels te betalen.

EU wil niet voldoen aan Russische eisen

Rusland eist sinds enige tijd dat "onvriendelijke landen", waaronder de EU-lidstaten, hun gas in roebels afrekenen. De EU wil daar niet aan voldoen en veel bedrijven, waaronder dus GasTerra, zien er ook niets in. De Nederlandse gashandelaar voorziet geen problemen, omdat het elders gas heeft ingekocht.

Ook Shell krijgt geen Russisch gas meer geleverd. Dat concern kocht al steeds minder Russisch gas vanwege de oorlog in Oekraïne en gaat daarmee door. Eerder sloot Gazprom Finland al af van Russisch gas. Dat gebeurde nadat de Finnen hadden besloten dat ze willen toetreden tot de NAVO. Ook Polen en Bulgarije krijgen geen gas meer van Gazprom.

Het Russische bedrijf deelde geen details over de opbrengsten van de gasleveringen. De huidige prijzen voor gas liggen nu evenwel een stuk hoger dan een jaar geleden. De prijs op de Amsterdamse gasbeurs, die maatgevend is voor Europese prijzen, lag woensdag rond de 94 euro per megawattuur. Dat was een jaar eerder nog geen 20 euro.